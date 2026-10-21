Καταιγισμός από χιουμοριστικά βίντεο και σχόλια κατακλύζει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες με αφορμή την ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, θέλοντας να προωθήσει το νέο του κομμάτι “Ρεύμα” πριν από τη συναυλία του, ανέβασε ένα βίντεο μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Ωστόσο, η χρονική στιγμή αποδείχθηκε ατυχής: την ίδια ώρα, το Παρίσι και η Γαλλία βίωναν άγρια επεισόδια και κοινωνικό αναβρασμό. Οι χρήστες του ίντερνετ δεν άργησαν να χαρακτηρίσουν το βίντεο “εκτός τόπου και χρόνου”, στηλιτεύοντας την προβολή μιας ειδυλλιακής εικόνας εν μέσω ταραχών.

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Το βίντεο του influencer Ατζαράκη που τρολάρει τον Αργυρό

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να δώσουν μία αστεία αλλά ταυτόχρονα καυστική διάσταση στο θέμα, είναι ο γνωστός influencer Διονύσης Ατζαράκης ο οποίος με το γνωστό του χιούμορ ανέβασε ένα βίντεο που προκάλεσε έντονο γέλιο στα social media και έγινε viral.

Συγκεκριμένα, ο κωμικός αξιοποίησε αυτή την έντονη αντίθεση ανάμεσα στα επεισόδια στο Παρίσι και στην χαρούμενη διάθεση του Κωνσταντίνου Αργυρού και τη μετέτρεψε σε μια σειρά από τρεις σατιρικές σκηνές.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, εμφανίζεται φορώντας μαύρα ρούχα, παραπέμποντας στην εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ πίσω του δεσπόζει ο Πύργος του Άιφελ. Η λεζάντα «Αργυρός στο Παρίσι» συμπληρώνει τη σκηνή. Στα επόμενα πλάνα, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Με τη βοήθεια του μοντάζ, ο κωμικός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Στο φόντο διακρίνονται οι Δίδυμοι Πύργοι, καλυμμένοι από καπνούς, ενώ η επιγραφή «Αργυρός στους Δίδυμους Πύργους» συνοδεύει την εικόνα. Παρά την αλλαγή του σκηνικού, ο Ατζαράκης εξακολουθεί να μιμείται τον γνωστό τραγουδιστή.

Στο τρίτο σατιρικό στιγμιότυπο, ο influencer εμφανίζεται στον Τιτανικό, τη στιγμή που το πλοίο βυθίζεται. Μέσα στο νερό, συνοδεύεται από τη λεζάντα «Αργυρός στον Τιτανικό», δίνοντας συνέχεια στο χιουμοριστικό σχόλιο και ολοκληρώνοντας τη σειρά των σατιρικών αναφορών.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dionysis Atzarakis (@dionysisatzarakis)

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του συναυλία στο Παρίσι και το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις