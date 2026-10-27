Η απώλεια είναι μεγάλη για την οικογένεια του Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στους δικούς του ανθρώπους, αλλά και στους συνεργάτες του.

O σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε αδιαθεσία στο σπίτι του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αδελφή του, Ξένια, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με μια συγκινητική και δημόσια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.

Συνοδεύοντας τα λόγια της με μια φωτογραφία του από την παιδική του ηλικία, η ίδια αναφέρθηκε στον αγαπημένο της «Διονυσάκη», τον οποίο, όπως εξομολογήθηκε, θα θυμάται πάντα μικρό.

Η συγκινητική ανάρτηση της αδερφής του

«Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έρθει η στιγμή που θα αποχαιρετήσω τον μονάκριβο Διονυσάκη μου, τον αδερφούλη μου, που τον βλέπω πάντα μικρό. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 29/10 στις 12 στο νέο νεκροταφείο Γλυφάδας. Να προσέχετε την υγεία σας και τους ανθρώπους σας».

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών, όπως το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του Alpha και το «Έχω παιδιά» του Mega. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα παραγωγή του Mega, «Νταντά της γειτονιάς», με τα γυρίσματα να βρίσκονται σε εξέλιξη.

govastiletto.gr – Πέθανε σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος – Η συγκινητική ανάρτηση του Mega