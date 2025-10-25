Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Σήμερα, Σάββατο 25/10 θα πραγματοποιηθεί στη Μητρόπολη Αθηνών το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, με την εξόδιο ακολουθία να έχει προγραμματιστεί για την 1:00 μ.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην εξόδιο ακολουθία του σπουδαίου τραγουδοποιού θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι.

Ο Λεωνίδας Καπερναράκος είπε στο «Χαμογέλα και Πάλι»: «Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι. Θα είναι ο πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σταμάτης Φασουλής… Επικήδειο θα εκφωνήσει ο γιατρός του, εννοείται ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο οποίος είναι και ο παιδικός του φίλος από τη Θεσσαλονίκη και κυρίως η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου».

