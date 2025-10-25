Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε, την Τρίτη 21/10, την τελευταία πνοή του και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, Σάββατο 25/10 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού, ενώ από τις 8:30 το πρωί βρίσκεται η σορός του στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, για λαϊκό προσκύνημα.

Μάλιστα, προκαλεί συγκίνηση η φιγούρα του Καραγκιόζη που έχει τοποθετηθεί στο φέρετρο, με τη φράση «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…».

Φωτογραφίες: Eurokinissi