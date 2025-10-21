Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, μετά από μια δύσκολη περίοδο με την υγεία του.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ασπασία Αραπίδoυ #Διονύσης Σαββόπουλος