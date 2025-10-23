Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στη θλίψη το Πανελλήνιο.

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Υγεία από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής κι άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Να θυμίσουμε πως από το 2021 έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο, παραμένοντας ωστόσο πάντα παρών στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Την είδηση θανάτου του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου σχολίασαν το βράδυ της Τετάρτης 22/10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA με τον Γιάννη Πρετεντέρη να μην μπορεί να διαχειριστεί την έντονη συναισθηματική του φόρτιση, μιλώντας για τον αγαπημένο τραγουδοποιό.

«Πάντως εγώ δυσκολεύομαι πολύ αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας το λέω. Είναι κάτι δεν θα ήθελα να το είχα ζήσει. Ειλικρινά, αυτό που ζούμε τώρα» εκμυστηρεύτηκε αρχικά, με φωνή τρεμάμενη, ο Γιάννης Πρετεντέρης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο Διονύσης είναι οικογένειά μας. Μας οδήγησε πέντε δεκαετίες Και στις δεκαετίες αυτές μας μίλησε όλες τις γλώσσες, ήταν πολύγλωσσος ο Διονύσης. Με την έννοια ότι μας μιλούσε με διαφορετική γλώσσα στον καθένα μας. Υπήρξε ένας άνθρωπος που ήταν πάνω από οτιδήποτε συμβαίνει στη σε μια χαμηλή καλλιτεχνικότητα. Ήταν άνθρωπος με ευαισθησίες, με αγάπες, χωρίς αντιπάθειες. Δεν τον θυμάμαι ποτέ να έχει πει μια κακή κουβέντα για κάποιον. Ποτέ».

«Μπορεί να πει μια πλάκα για κάποιον αλλά κακή κουβέντα ποτέ. Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, μεγαλόψυχος, θαρραλέος και κυρίως ήταν ο κηδεμόνας μας. Μας οδήγησε από την εφηβεία στην ενηλικίωση, στην ωριμότητα, στις υποχρεώσεις, στους γάμους, σε ό,τι θέλεις. Και σε κάθε τέτοια ευκαιρία, στο τέλος τραγουδάγαμε» συμπλήρωσε, ο έμπειρος δημοσιογράφος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA με τη Ράνια Τζίμα.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί: