Σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του αφιερώματος των “Πρωταγωνιστών”, ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου μοιράστηκε αναμνήσεις από τον αγαπημένο του παππού. Η παρουσία του στην εκπομπή του Alpha ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά του σπουδαίου δημιουργού και τη βαθιά αδυναμία που έτρεφε για τη νέα γενιά της οικογένειάς του.

«Στο Δημοτικό δεν ένιωθα κάποιο βάρος για το όνομά μου. Ήταν περισσότερο χαρά… Μεγαλώνοντας ξεκίνησε να με επηρεάζει λίγο. Είχα μια υποσυνείδητη ανάγκη να γίνω κάτι. Αυτή την ανάγκη σε μεγάλο βαθμό για κάποια χρόνια την απέδιδα στον παππού μου. Πλέον δε θα πω ότι με επηρεάζει. Ο παππούς μου όταν μεγάλωσα μου είπε να μην έχω κάποιο βάρος λόγω του ονόματός μου και απλά να κάνω αυτό που αγαπάω και να είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό κάνω» είπε ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου.

Σε άλλο σημείο, ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένος στα τελευταία γενέθλια που πέρασε με τον παππού του και την τελευταίου τους επικοινωνία.

«Με εμένα και τον αδελφό μου, τα εγγόνια του, προσπάθησε να διορθώσει τα λάθη που έκανε με τα παιδιά του. Είναι σαν να μου έδωσε λίγη παραπάνω αγάπη ως παππούς. Πολλές φορές ήταν σαν να έχω δυο πατεράδες… Πέρυσι, γύρισα για μια εβδομάδα από το εξωτερικό για τα γενέθλιά του, πάλι καλά που το έκανα… Είναι τα τελευταία γενέθλια που γιορτάσαμε μαζί. Ακόμα μαζί μας τον νιώθω βέβαια και ας μη τον βλέπω… Στο νοσοκομείο δεν τον είδα ποτέ εγώ…» είπε.

