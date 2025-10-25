Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο στενός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, Γιώτης Κιουρτσόγλου, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου καλλιτέχνη, λίγο πριν αφήσει την τελευταία πνοή του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, το βράδυ της Τρίτης 21/10, σε ηλικία 81 ετών.

Αρχικά, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου είπε: «Ήμουν σχεδόν κοντά του τις τελευταίες ώρες. Πήγα στο νοσοκομείο και είχαν διώξει όλη την οικογένεια και όλο τον κόσμο μαζί για να πάμε στο σπίτι που ήταν σχετικά κοντά. Δεν χρειαζόταν να ήμασταν εκεί, αμέσως μετά η οικογένεια έφυγε πήγε στο νοσοκομείο ξανά και εγώ στο σπίτι μου, έπαιρνα τηλέφωνα για να μάθω πώς είναι…».

Στη συνέχεια, ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε μια τελευταία αναλαμπή, τους χαιρέτησε όσους ήταν στο δωμάτιο μέσα, αλλά έχω μια συγκινητική ιστορία. Ο άνθρωπος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια, του κρατούσε το βιβλίο του Χατζιδάκι και στην παράγραφο που λέει: “Μια χώρα που μοιράζει με τη δική μας” διάβασε αυτή τη σελίδα, διάβασε και τη δεύτερη, το έκλεισε και το έβαλε δίπλα στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του. Αυτή ήταν η τελευταία σκηνή του Διονύση Σαββόπουλου διαβάζοντας Χατζιδάκι και έφυγε και με μια πικρία που δεν γιορτάστηκαν τα 100 του χρόνια».

