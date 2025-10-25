Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο αγαπημένος δημιουργός άγγιξε τις καρδιές και τις ζωές εκατομμύρια Ελλήνων, μεταξύ αυτών και ο Μίλτος Καρατζάς.

Ο γνωστός παραγωγός αποκάλυψε δημόσια ένα μυστικό που γνώριζαν μόνο τέσσερις άνθρωποι, μέχρι ο Διονύσης Σαββόπουλος να φύγει από τη ζωή, θέλοντας να αποχαιρετήσει το σπουδαίο τραγουδοποιό που καθόρισε τη ζωή του.

Ο Μίλτος Καρατζάς έγραψε στην ανάρτησή του: «Θέλω να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο αναφέροντάς σας ένα τεράστιο “μυστικό” που γνωρίζουν μόνο τέσσερις φίλοι μου. Στα 19 μου ήμουν έτοιμος να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο για να συνεχίσω μετά στο διπλωματικό κλάδο, γιατί αυτή ήταν η επιθυμία των γονιών μου. Το προηγούμενο βραδάκι πριν τις εξετάσεις πίναμε καφέ με τον Διονύση και δύο φίλους στο καφέ Νούφαρα στο Κολωνάκι. Όταν σηκώθηκα να φύγω για να κοιμηθώ νωρίς, με πιάνει ο Διονύσης και μου λέει: “Μιλτιάδη μου, είσαι ένας νέος έξυπνος και ώριμος. Αφού δεν θέλεις να σπουδάσεις αυτά που θέλουν οι γονείς σου, μην πας αύριο για εξετάσεις και πήγαινε να σπουδάσεις ό,τι θέλεις εσύ, και δεν θα μετανιώσεις”».

Αυτή η συμβουλή, όπως αποκάλυψε, άλλαξε τη ζωή του για πάντα: «Έτσι και έγινε. Χρωστάω λοιπόν τα πάντα στον λατρεμένο μου Νιόνιο. Μου έσωσε τη ζωή, ενώ ήδη με είχε μάθει τι μουσική να ακούω… Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι επηρεάστηκαν στη ζωή τους όπως και εγώ; Διονύση μου, θα σε έχω πάντα δίπλα μου…».

Ο Μίλτος Καρατζάς πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου από τις κάμερες και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Πέθανε ο Διονύσης; Ωχ Παναγία μου! Όχι, δεν το ήξερα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο Διονύσης για μένα ήταν τα πάντα, είναι μια τεράστια απώλεια για την Ελλάδα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, θα μας λείψει πάρα πολύ. Πενήντα χρόνια στη δισκογραφία, δεν έχω δει κάποιον σαν τον Διονύση Σαββόπουλο. Θα κρατήσω τα τραγούδια και το μυαλό του. Δεν έκανε ό,τι έκαναν οι υπόλοιποι, έβγαζε άλλου είδους τραγούδια».

