Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε στην εκπομπή Weekend Live για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Διονύση Σαββόπουλου μετά τον θάνατό του. Μάλιστα, ο δίσκος επρόκειτο έτσι κι αλλιώς να βγει αυτή την περίοδο και δεν προέκυψε λόγω του θανάτου του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Το album «Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» θα κυκλοφορήσει από την Panik Records αυτή την Τέταρτη 12 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει διασκευές 16 θρυλικών τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου.

Τις διασκευές επιμελήθηκε ο Ορέστης Πλακίδης, επί χρόνια μουσικός και ενορχηστρωτής του Σαββοπουλου και άλλων καλλιτεχνών όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Πάνος Μουζουράκης.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν διάφοροι καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων η Klavdia, ο Μανώλης Φάμελος, ο Γιαννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουρακης, ενώ δύο από αυτά ερμηνεύει ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος, κάτι που κάνει το album ακόμα πιο συγκινητικό.

«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» θα κυκλοφορήσει πρώτα σε ψηφιακή μορφή και σύντομα θα είναι επίσης διαθέσιμο σε cd και σε βινύλιο.

Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ προβλήθηκε το τελευταίο ιδιόχειρο σημείωμα του Διονύση Σαββόπουλου.

«Με συγκινεί Ορέστη μου που καταγίνεσαι με τα κομμάτια μου τόσα χρόνια. Πολύ σε ευχαριστώ. Ολόκληρο άλμπουμ έβγαλες με τις μερακλίδικες διασκευές σου. Ευχαριστώ ολοψύχως και τους νέους συναδέλφους που τραγουδάνε τα τραγούδια μου σε αυτό το άλμπουμ με τον τρόπο τους. Τους δίνουν νέο αέρα, έτσι είναι το σωστό.

Τέλος, ευχαριστώ ω εταιρεία, που έδωσες την ευκαιρία σε αυτή τη δουλειά των παιδιών να βγει ολοκληρωμένη και φροντισμένη», ανέφερε το σημείωμα.

