Ο Διονύσης Σχοινάς παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» του Κωνσταντίνου Βασάλου, όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή, την επαγγελματική του διαδρομή και τη σχέση του με την Καίτη Γαρμπή.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής κλήθηκε να απαντήσει στο αν αισθάνθηκε ποτέ ότι βρέθηκε στη σκιά της συζύγου του, εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως εξήγησε, τα δημοσιεύματα και τα σχόλια που κατά καιρούς γράφτηκαν, δεν επηρέασαν ποτέ την καθημερινότητά του.

«Δεν επηρεάστηκα ποτέ από όσα γράφονταν, και η Καίτη δεν με έκανε ούτε στιγμή να νιώσω έτσι. Είχαν ειπωθεί πολλά, ακόμα και ότι καθόμουν στο σπίτι, ενώ εργαζόταν η γυναίκα μου. Δεν έδωσα σημασία. Ζω όμορφα, είμαι ευτυχισμένος και αυτό είναι που μετράει για μένα. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους, είναι δικό τους θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως, στα πρώτα χρόνια, τα δημοσιεύματα τον στενοχωρούσαν, κυρίως επειδή επηρέαζαν τους γονείς του.

«Στην αρχή με πείραζε επειδή στενοχωριόντουσαν ο πατέρας και η μητέρα μου. Μεγαλώνοντας, όμως, καταλαβαίνεις ότι πολλά γράφονται απλώς για να προκαλέσουν ενδιαφέρον», είπε.

Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε ακόμη για τη συνεργασία του με την Καίτη Γαρμπή, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο να εμφανίζονται μαζί επαγγελματικά.

«Για πολλά χρόνια δεν ήθελα να δουλέψουμε μαζί. Φοβόμουν μήπως η επαγγελματική συνεργασία επηρεάσει τη σχέση μας, αφού περνούσαμε ήδη υπέροχα ως ζευγάρι. Τελικά, τα δύο τελευταία χρόνια που βρεθήκαμε στην ίδια σκηνή, ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες της καριέρας μου», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

Govastiletto.gr – Διονύσης Σχοινάς: Όσα αποκάλυψε για τον γάμο με τη Γαρμπή