Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην πλευρά του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή και τον επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκο. Αφορμή στάθηκαν οι τοποθετήσεις του τραγουδιστή στην κάμερα του «Happy Day», στις οποίες απάντησε άμεσα ο δικηγόρος της αντίδικης πλευράς, Νίκος Αγαπηνός, μέσω της ίδιας εκπομπής.

Ο Διονύσης Σχοινάς τόνισε πως το ζευγάρι δεν έχει υποστεί καμία δικαστική ήττα, αποδίδοντας τις σχετικές αναφορές σε ανακριβή δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος του επιχειρηματία παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, επικαλούμενος την απόφαση του Εφετείου, την προσφυγή του ζευγαριού στον Άρειο Πάγο, αλλά και μια απαίτηση που –σύμφωνα με τον ίδιο– αγγίζει τις 100.000 ευρώ μαζί με τους τόκους.

Τι είχε συμβεί στην υπόθεση

Η δικαστική διαμάχη συνδέεται με προκαταβολές που είχαν δοθεί για μουσικό σχήμα το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάστηκε το ενδεχόμενο να συμψηφιστούν τα χρήματα με εμφανίσεις του Διονύση Σχοινά μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχέδιο που επίσης δεν προχώρησε. Σύμφωνα με τα δικόγραφα που μετέφερε το Happy Day, οι προκαταβολές ανέρχονταν σε 40.000 ευρώ για τον Διονύση Σχοινά και 20.000 ευρώ για την Καίτη Γαρμπή. Η δικαστική διαμάχη συνεχίστηκε, με την πλευρά του επιχειρηματία να δικαιώνεται στο Εφετείο ως προς την επιστροφή των ποσών για εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με όσα εξήγησε ο δικηγόρος του.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ενοχλημένος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσιεύματα δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Τι είπε ο Σχοινάς στην κάμερα

«Τα σάιτς βάζουν τίτλους για πολλά κλικ και οι άλλοι τα αναπαράγουν χωρίς να διασταυρώσουν αν είναι αλήθεια. Γράψανε ότι χρωστάμε, δεν ισχύει τίποτα. Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια. Δεν χάσαμε κανένα δικαστήριο, ό,τι έχει γίνει τα έχουμε κερδίσει όλα. Ξαφνικά μας βγάζουν ότι είμαστε ανέντιμοι και δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, όλα τα δικαστήρια τα έχουμε κερδίσει, αλλά δεν το φωνάζουμε. Μπορώ να κάνω μηνύσεις και εξώδικα, αλλά δεν θέλω», δήλωσε στην κάμερα του «Happy Day».

«Πρέπει να είναι προσεκτικός στις τοποθετήσεις του»

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Νίκος Αγαπηνός, έδωσε τη δική του εκδοχή για τη δικαστική εξέλιξη, εξηγώντας ότι η αρχική αγωγή απορρίφθηκε για νομικούς λόγους, αλλά η απόφαση άλλαξε μετά την έφεση ως προς την επιστροφή των χρημάτων που αφορούσαν εμφανίσεις οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν.

«Η αγωγή του επιχειρηματία απερρίφθη για νομικούς λόγους. Θεραπεύτηκαν αυτοί με την Έφεση και τη δέχτηκε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επιστροφής των προκαταβολών για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν, 40.000 για τον κ. Σχοινά και 20.000 για την κ. Γαρμπή. Απέρριψε το αίτημα της ηθικής βλάβης και ορθά γιατί ήταν μια συμβατική παράβαση, όχι αδικοπραξία. Αυτή η απόφαση είναι τελεσίδικη. Η πλευρά Σχοινά-Γαρμπή προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για αναίρεση της απόφασης», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας προσπάθησε να εισπράξει τα χρήματα που διεκδικούσε, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς, όπως είπε, οι λογαριασμοί της άλλης πλευράς ήταν ήδη κατασχεμένοι και υπήρχαν οφειλές προς τρίτους.

«Πριν προχωρήσουν σε αυτή την προσφυγή επιχειρήσαμε την εκτέλεση της απόφασης. Δεν μπορέσαμε, γιατί οι λογαριασμοί τους δεν ήταν απλώς μηδενικοί, ήταν κατάχρεοι, κατασχεμένοι από παντού. Ακούω “δεν χρωστάω” από κάποιον που έχει κατασχέσεις 3.500.000 από παντού. Είναι δημοσιευμένα στο κτηματολόγιο. Η απαίτηση πλέον μαζί με τους τόκους είναι της τάξης των 100.000, δεν δεχόμαστε τα 55.000€ που πρότειναν», δήλωσε.

Ο Νίκος Αγαπηνός εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση ότι η προσφυγή της πλευράς Σχοινά – Γαρμπή στον Άρειο Πάγο δεν θα γίνει δεκτή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το ύψος της απαίτησης θα αυξηθεί. Κλείνοντας, άσκησε κριτική στις δημόσιες δηλώσεις του τραγουδιστή: «Η αναίρεση θα καταπέσει στον Άρειο Πάγο, αλλά τα ποσά θα είναι μεγαλύτερα. Αυτό που εισέπραξα εγώ είναι μια απόλυτη αδιαφορία. Πρέπει να είναι προσεκτικός στις τοποθετήσεις του, εκτός αν δεχόμαστε ότι είναι αδαής».

govastiletto.gr – Έχασαν στο Εφετείο Γαρμπή – Σχοινάς: Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ!