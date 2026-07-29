Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, αποδεικνύοντας πως η αγάπη και ο έρωτάς τους παραμένουν ζωντανοί έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας.

Αυτό το καλοκαίρι οι δύο καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε διάφορες πόλεις με την περιοδεία «Με εσένα μόνο», χαρίζοντας μουσικές βραδιές στο κοινό τους.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της περιοδείας καταγράφηκε στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο Διονύσης Σχοινάς φαίνεται να παρακολουθεί την Καίτη Γαρμπή την ώρα που τραγουδά στη σκηνή, κοιτώντας τη με θαυμασμό και τρυφερότητα.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και πολλά σχόλια από χρήστες που στάθηκαν στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής κοιτούσε τη σύζυγό του.

Μάλιστα, στην ανάρτηση ένας χρήστης έγραψε: «Να βρεις έναν σαν τον Σχοινά που κοιτάει τη Γαρμπή με τον ίδιο τρόπο, σαν την πρώτη φορά», ενώ στη λεζάντα του βίντεο προστέθηκε και η φράση: «Ο άνθρωπος κυριολεκτικά λιώνει».