Αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Ρεπορτάζ Τώρα» αναφορικά με την πορεία της συνεργασίας του Διονύση Σχοινά και του Γιώργου Τσαλίκη. Όπως αναφέρθηκε, το νυχτερινό σχήμα οδηγείται σε πρόωρο φινάλε, χωρίς καν να έχει κλείσει μήνα, καθώς η ιδιοκτησία του μαγαζιού φέρεται να έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας της χαμηλής προσέλευσης, αλλά και της αρνητικής δημοσιότητας από τη δικαστική διαμάχη του Διονύση Σχοινά με επιχειρηματία.

Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ, ο Ανδρέας Καραγιάννης τόνισε πως η μειωμένη κίνηση δεν οφείλεται μόνο στη δικαστική περιπέτεια του τραγουδιστή, θέτοντας επί τάπητος και τη συνολική εμπορική δυναμική των δύο καλλιτεχνών τα τελευταία χρόνια.

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