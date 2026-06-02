Ο Διονύσης Σχοινάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση και τον γάμο του με την Καίτη Γαρμπή, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από την αρχή της γνωριμίας τους.

Ο γνωστός τραγουδιστής θυμήθηκε τις πρώτες ημέρες που συνεργάζονταν επαγγελματικά, εξηγώντας πως εκείνος είχε εντυπωσιαστεί από την πρώτη στιγμή, ενώ η Καίτη Γαρμπή αρχικά δεν του έδινε ιδιαίτερη σημασία.

«Της έκανα φωνητικά για αρκετό καιρό. Περνούσε από μπροστά μου όλο το βράδυ και δεν με κοιτούσε καν. Ήταν σαν να μην υπήρχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την αδιαφορία που ένιωθε ότι εισέπραττε τότε, ο ίδιος ήταν βέβαιος για τα συναισθήματά του. «Από τη στιγμή που την είδα, είπα πως αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ», αποκάλυψε, συμπληρώνοντας ότι την επόμενη χρονιά συμπληρώνουν τρεις δεκαετίες γάμου.

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης, για το μυστικό της σχέσης τους, τονίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν περάσει σοβαρή κρίση ως ζευγάρι.

«Δεν περάσαμε ποτέ κρίση και ούτε πιστεύω ότι θα περάσουμε. Μέσα στο σπίτι δεν θα μαλώσουμε. Αν υπάρξει κάποια ένταση, προτιμώ να πάρω το αυτοκίνητο, να κάνω μια βόλτα και όταν επιστρέψω να το αντιμετωπίσουμε με ηρεμία. Πρέπει να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Μαζί με τη συντροφικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό, είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία. Αν ο άλλος πέσει στα μάτια σου, τότε η σχέση δυσκολεύει πολύ», σημείωσε.

Govastiletto.gr – Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Έδωσαν ένα παθιασμένο φιλί σε επικό σκετς με τον Διονύση Ατζαράκη