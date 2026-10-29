Ο σχεδιαστής μόδας Διονύσης Στεργίου, με δύναμη ψυχής συνεχίζει να δημιουργεί …

Ο γνωστός και καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας Διονύσης Στεργίου, ύστερα από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που δυστυχώς του άφησε αναπηρία, λόγω της μεγάλης του αγάπης με τη μόδα και την ενδυματολογία που υπηρέτησε πιστά πάνω από σαράντα χρόνια, επιθυμεί παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να συνεχίζει να σχεδιάζει και να μοιράζεται με όλους τα σχέδια και τις δημιουργίες του.

Ο Διονύσης Στεργίου Πλιάτσικας, όπως είναι ολοκληρωμένο το όνομα του, είναι βραβευμένος σχεδιαστής μόδας το 1996 και το 1998 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μόδας, καθώς είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα και την ελληνική μόδα στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Σχολών Σχεδίου Μόδας που είχε διεξαχθεί στο Παρίσι και στο Αμστερνταμ αντίστοιχα, με δημιουργίες της περίφημης σχολής σχεδιαστών μόδας ROMANOS που διεύθυνε καθόλη τη δεκαετία των ΄90s στο Κολωνάκι, καθώς και το προσωπικό του ατελιέ νυφικών υψηλής ραπτικής, όπου είχε ντύσει με δημιουργίες του δεκάδες πανέμορφες νύφες.

Ο Διονύσης από τις αρχές του 2025 βρίσκεται δυστυχώς ύστερα από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο στο κρεβάτι με αναπηρία.

Μία σειρά από σοβαρά άλλα νοσήματα με σημαντικότερο όλων την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια γνωστό σαν ΧΑΠ, τον αναγκάζει να βρίσκεται για αρκετές ώρες της ημέρας με μηχανική υποστήριξη οξυγόνου.

Όμως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την υγεία του, βρίσκει το χρόνο να σχεδιάζει και να ενημερώνεται για τις τάσεις που επικρατούν στη μόδα και συνεχίζει να δημιουργεί τα σχέδια του τα οποία διαθέτει εντελώς δωρεάν σε όλους όσους επιθυμούν να τα αποκτήσουν, μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube (προσεχώς).

Η αγάπη του για τη μόδα και την ενδυματολογία, είναι τόσο μεγάλη που του δίνει δύναμη να αισιοδοξεί και να βλέπει θετικά την αναπηρία του χωρίς στενάχωρες σκέψεις, προσφέροντας σε όλους όσους αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με την υγεία τους, το μήνυμα να μη σταματούν, να προσπαθούν, να μην εγκαταλείπουν, να ελπίζουν και να δημιουργούν.

Ο Διονύσης επιθυμεί να προσκαλέσει όλους όσους θα ήθελαν να παρακολουθούν τα video που θα αναρτά με τη συνεργασία και τη βοήθεια μιας ομάδας πολύ καλών του φίλων, να εγγραφούν στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια: Διονύσης Στεργίου Πλιάτσικας (Σχεδιαστής Μόδας).