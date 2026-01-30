Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Έλενας Τσαγκρινού και του Dj Stephan, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την είδηση στην εκπομπή “Buongiorno”, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως “είναι κάτι που πληγώνει” και αποφεύγοντας τις πολλές λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο Dj Stephan μίλησε στο “Happy Day”, παραδεχόμενος τον χωρισμό και διευκρινίζοντας πως μένουν πλέον σε ξεχωριστά σπίτια.

«Για κάποιους προσωπικούς λόγους, αποφασίσαμε ο καθένας να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Ήταν μια κοινή απόφαση. Δεν συνέβη κάτι τραγικό μεταξύ μας, δηλαδή κάτι χοντρό, ήταν μία κοινή απόφαση. Τώρα θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια. Συνέβη τις τελευταίες μέρες.

Πιστεύω ότι όλα τα ζευγάρια τα επηρεάζει ο ερχομός ενός παιδιού. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι και ακόμα λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί, δεν θα έρθει το παιδί στο δικό μου το σπίτι και εγώ θα κατηγορώ τη μητέρα του ή θα πάει ο Ηρακλής στο δικό της σπίτι και θα κατηγορούν εμένα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία με την Έλενα, έτσι κι αλλιώς.

Μένουμε αρκετά κοντά. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο (σ.σ να τα ξαναβρούμε). Δηλαδή το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρει ο καθένας τον εαυτό του και να κάνει αυτά που θέλει και να μεγαλώσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε το παιδάκι μας. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Dj Stephan.

