Η Madonna πρωταγωνιστεί στη νέα, ανατρεπτική καμπάνια του οίκου Dolce & Gabbana, θυμίζοντας στο κοινό τις πιο εμβληματικές και προκλητικές της στιγμές. Στα 67 της χρόνια, η “Material Girl” μαγνητίζει τα βλέμματα σε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο γεμάτο δαντέλες, μυστήριο και την αξεπέραστη ενέργεια που τη χαρακτηρίζει.

Η βασίλισσα της ποπ ξεκινά αποκαλύπτοντας το ντεκολτέ της με ένα μαύρο μίνι φόρεμα κι ολοκληρώνει με ένα ζευγάρι μαύρες κάλτσες μέχρι τον μηρό και ένα ζευγάρι κλασικές μαύρες γόβες με μυτερή μύτη.

Η διαφήμιση αφορά την κυκλοφορία δύο νέων αρωμάτων από τον οίκο Dolce & Gabbana: The One Eau de Parfum Intense και The One for Men Parfum.

