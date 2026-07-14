Η Ταορμίνα φιλοξένησε μία από τις πιο εντυπωσιακές βραδιές της ιταλικής μόδας, καθώς η Dolce & Gabbana παρουσίασε τη νέα συλλογή Alta Moda στους καταπράσινους βοτανικούς κήπους του Radicepura, σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη σικελική αισθητική.

Η συλλογή απέδωσε φόρο τιμής στην παράδοση της Σικελίας μέσα από κορσέδες, περίτεχνες δαντέλες, τρισδιάστατα λουλούδια, μοτίβα με λεμόνια και πορτοκάλια, κεντήματα με κρύσταλλα και αέρινα τούλια, δημιουργώντας ένα θεατρικό αποτέλεσμα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της σειράς Alta Moda.

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Ανάμεσα στους περίπου 300 εκλεκτούς καλεσμένους, τα βλέμματα συγκέντρωσαν δύο από τις πιο εμβληματικές γυναίκες της διεθνούς showbiz:

Η Jennifer Lopez εμφανίστηκε με ένα λαμπερό, κεντημένο φόρεμα του οίκου, γεμάτο couture λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ένα glamorous χτένισμα εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του παλιού Hollywood.

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Η Monica Bellucci παρέμεινε πιστή στη διαχρονική αισθητική της, επιλέγοντας ένα αέρινο μαύρο φόρεμα με φίνα δαντέλα και διακριτικές διάφανες λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές.

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Οι δύο σταρ αποτέλεσαν τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο front row, συμπληρώνοντας ιδανικά την ατμόσφαιρα πολυτέλειας και υψηλής ραπτικής που χαρακτήρισε την παρουσίαση της νέας συλλογής του ιταλικού οίκου.

Govastiletto.gr – Dolce & Gabbana Alta Moda 2025: Η Ρώμη υποδέχτηκε τη μαγεία της υψηλής ραπτικής – Οι διάσημοι καλεσμένοι