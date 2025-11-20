Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Dolly Parton αποκάλυψε τον λόγο που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή εισαγωγής της στο Hall of Fame του Dollywood στο Τενεσί.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, η θρυλική τραγουδίστρια εξήγησε ότι οι γιατροί της συνέστησαν να πάρει λίγο χρόνο για ξεκούραση, λόγω κάποιων προκλήσεων με την υγεία της.

Η 79χρονη Parton φάνηκε χαμογελαστή και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για τη μακροχρόνια υποστήριξή τους: «Πραγματικά ήθελα να είμαι εκεί, αλλά οι γιατροί μου πρότειναν να ξεκουραστώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Jack και τον Peter για τη συνεργασία και τη φιλία τους όλα αυτά τα χρόνια – είστε ευλογία για μένα».

Παρά την απουσία της, η τραγουδίστρια τόνισε πόσο σημαντική είναι για εκείνη η συνεργασία με την ομάδα της και η υλοποίηση των ονείρων της, ενώ έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές της, δείχνοντας ότι η ενεργή και δημιουργική ζωή παραμένει προτεραιότητά της, ακόμη και στα 79 της χρόνια.

