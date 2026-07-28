Δύσκολες στιγμές βιώνει η οικογένεια της Dolly Parton, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός της, Coy Denver Parton, σε ηλικία 82 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Coy Denver πέθανε στις 23 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια ή οι συνθήκες του θανάτου του. Είχε γεννηθεί στις 16 Αυγούστου 1943 και ζούσε μόνιμα στο Τενεσί.

Η οικογένεια τον αποχαιρετά σε στενό κύκλο

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τις δύο κόρες του, Kris και Jennifer, τον εγγονό του, καθώς και τα αδέλφια του, ανάμεσά τους τη Dolly Parton και τη Stella Parton.

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια επέλεξε να τον αποχαιρετήσει ιδιωτικά, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Stella Parton, μιλώντας για την απώλεια, περιέγραψε τον αδελφό της ως έναν άνθρωπο που προτιμούσε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια.

Dolly Parton’s Brother, Coy ‘Denver’ Parton, Dies at Age 82 https://t.co/JgzHRDG96f — People (@people) July 27, 2026

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