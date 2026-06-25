Η Dolly Parton πραγματοποίησε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών της στο Las Vegas για λόγους υγείας.

Η θρυλική σταρ της country βρέθηκε στις 24 Ιουνίου στο Dolly’s Tennessean Travel Stop, το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα στο Τενεσί, όπου παρευρέθηκε στα επίσημα εγκαίνια του χώρου.

Η Parton φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με τους παρευρισκόμενους, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα έφτασε στον χώρο νωρίς το απόγευμα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε σύνολο με ροζ λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά κρόσσια, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνες γόβες.

Η εμφάνισή της καθησύχασε τους θαυμαστές της, καθώς πραγματοποιήθηκε περίπου έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης των εμφανίσεών της στο Las Vegas, λόγω προβλημάτων υγείας.

Το νέο travel stop φέρει την προσωπική της σφραγίδα και αποτελεί ακόμη μία επιχειρηματική κίνηση της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τη μουσική, παραμένοντας ιδιαίτερα ενεργή και αγαπητή στο κοινό της.

Dolly Parton has entered the trucker stop business. Here’s a special look at Dolly’s Tennessean Travel Stop in Cornersville, Tenn., that is officially open for business. pic.twitter.com/4i0mtjg7Qu — NewsChannel 5 (@NC5) June 24, 2026

“Well, the doors are open and I could not be prouder. Good food, real rest, a little music, and people who are genuinely glad you stopped in…that’s what the road has always deserved, and that is what you will find here. Welcome home.” – @dollyparton pic.twitter.com/w5gTYLY8VB — Dolly’s Tennessean Travel Stops (@dptravelstops) June 24, 2026

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