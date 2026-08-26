Η Dolly Parton, μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της αμερικανικής μουσικής, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών.

Η σπουδαία τραγουδίστρια, δημιουργός, ηθοποιός και φιλάνθρωπος πέθανε στο Nashville, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με την ομάδα της.

Η εικόνα της ήταν για δεκαετίες αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ξανθά μαλλιά, λαμπερά outfits, στρας, έντονα νύχια και ένα ιδιαίτερο χιούμορ που συχνά χρησιμοποιούσε για να αυτοσαρκαστεί, συνέθεταν την εκκεντρική της εμφάνιση.

Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, υπήρχε μια εξαιρετικά ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, μια επιτυχημένη επιχειρηματίας και ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του.

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Από το φτωχικό Tennessee στο Nashville

Η Dolly Rebecca Parton γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Tennessee και ήταν ένα από τα 12 παιδιά μιας οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι εικόνες και τα βιώματα από τα παιδικά της χρόνια αποτέλεσαν αργότερα σημαντική πηγή έμπνευσης για τη μουσική της.

Από μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι και τη σύνθεση. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, αποφάσισε να εγκατασταθεί στο Nashville, έχοντας ως στόχο να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, η συνεργασία της με τον Porter Wagoner αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία της και την έκανε γνωστή σε ολόκληρη την Αμερική. Η Dolly, ωστόσο, ήθελε να δημιουργήσει τη δική της διαδρομή και σύντομα απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί μόνη της στην κορυφή.

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Οι επιτυχίες που έμειναν στην ιστορία

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Dolly Parton έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια, δημιουργώντας έναν τεράστιο μουσικό κατάλογο.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές δημιουργίες της βρίσκονται τα τραγούδια: «Jolene», «Coat of Many Colors», «9 to 5» και «I Will Always Love You». Το τελευταίο το είχε γράψει η ίδια αρκετά χρόνια πριν γίνει παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ερμηνεία της Whitney Houston το 1992.

Η Dolly κατάφερε να ξεφύγει από τα στενά όρια της country και να αποκτήσει διεθνή απήχηση, χωρίς να απομακρυνθεί από τις μουσικές της ρίζες. Η καριέρα της περιλάμβανε περισσότερες από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, ενώ παράλληλα έκανε σημαντικά βήματα και στον κινηματογράφο, με χαρακτηριστικές συμμετοχές στις ταινίες «9 to 5» και «Steel Magnolias».

Η ιστορία πίσω από το γνωστό τραγούδι «Jolene»

Το 2008, η Dolly Parton αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο NPR πως ο τίτλος της μεγάλης επιτυχίας της «Jolene», που κυκλοφόρησε το 1973, προέκυψε από ένα μικρό κορίτσι με «όμορφα κόκκινα μαλλιά» που είχε συναντήσει σε μία από τις συναυλίες της.

Ωστόσο, η ιστορία πίσω από τους στίχους του τραγουδιού ήταν διαφορετική. Η έμπνευση συνδεόταν με το φλερτ που είχε αναπτυχθεί κάποια στιγμή ανάμεσα στον σύζυγό της, Carl Dean, και μια ταμία σε τοπική τράπεζα.

Η Dolly Parton είχε εξηγήσει πως η συγκεκριμένη γυναίκα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σύζυγό της, γεγονός που τον έκανε να επισκέπτεται συχνά την τράπεζα. Η ίδια αντιμετώπιζε την κατάσταση με χιούμορ, σχολιάζοντάς του πως περνούσε υπερβολικά πολύ χρόνο εκεί και αστειευόμενη ότι δεν μπορούσαν να έχουν τόσα χρήματα στην τράπεζα.

Όπως είχε σημειώσει, παρά το γεγονός ότι το τραγούδι ακούγεται αρκετά δραματικό, η πραγματική ιστορία πίσω από αυτό ήταν περισσότερο ένα αθώο περιστατικό που είχε εξελιχθεί σε εσωτερικό αστείο μεταξύ του ζευγαριού.

Η ίδια αποκάλυψε τότε ότι έγραψε το «Jolene» όταν ένιωθε πως ο σύζυγός της περνούσε περισσότερο χρόνο με τη συγκεκριμένη γυναίκα απ’ όσο θεωρούσε απαραίτητο.

Η τραγουδίστρια, μάλιστα, είχε αφήσει να εννοηθεί με χιούμορ πως φρόντισε να βάλει γρήγορα τέλος στην κατάσταση και να απομακρύνει την «κοκκινομάλλα» που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον του Carl Dean.

Ο Carl Dean και ένας γάμος σχεδόν έξι δεκαετιών

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της υπήρξε και η σχέση της με τον Carl Dean.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1966 και παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατο του Dean, στις 3 Μαρτίου 2025. Ο Carl Dean προτιμούσε να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σε αντίθεση με τη διάσημη σύζυγό του, έζησε μια ιδιαίτερα ιδιωτική ζωή.

Η Parton και ο Dean απέφευγαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και δεν απέκτησαν παιδιά. Ωστόσο, όπως είχε περιγράψει η ίδια, οι δυο τους απολάμβαναν την κοινή τους ζωή και τη συντροφιά ο ένας του άλλου.

Το 2016, το ζευγάρι αποφάσισε να ανανεώσει τους γαμήλιους όρκους του στο σπίτι του στο Nashville, γιορτάζοντας έτσι 50 χρόνια γάμου. «Κάναμε μια απλή, μικρή τελετή στο παρεκκλήσι μας», είχε αναφέρει η Parton στο Rolling Stone.

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Η γνωριμία τους

Η Dolly Parton και ο Carl Dean γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1964, στο πλυντήριο Wishy Washy, την πρώτη κιόλας ημέρα της Parton στο Nashville.

«Είχα έρθει στο Nashville με άπλυτα ρούχα», είχε θυμηθεί η Parton σε συνέντευξή της στους New York Times τον Μάιο του 1976. Όπως είχε περιγράψει, είχε βιαστεί τόσο πολύ να φτάσει στην πόλη, που μόλις έβαλε τα ρούχα της στο πλυντήριο, βγήκε στον δρόμο για να γνωρίσει το νέο της περιβάλλον. Εκεί ένας άνδρας τής φώναξε και εκείνη, έχοντας μεγαλώσει στην επαρχία και συνηθισμένη να χαιρετά τους πάντες, ανταποκρίθηκε.

Ο άνδρας πλησίασε και ήταν ο Carl, ο μελλοντικός σύζυγός της.

Ο Dean, από την πλευρά του, είχε μιλήσει για εκείνη την πρώτη συνάντηση στο Entertainment Tonight, τον Ιούνιο του 2016. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα παντρευτώ αυτό το κορίτσι. Η δεύτερη ήταν: “Θεέ μου, είναι όμορφη”. Και εκείνη ήταν η ημέρα που ξεκίνησε η ζωή μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η γνωριμία της Dolly Parton με τον Carl Dean δεν άργησε να εξελιχθεί σε σχέση. Εκείνη την περίοδο, η Parton έμενε με τη θεία και τον θείο της και αναλάμβανε να φροντίζει τον γιο τους όσο εκείνοι βρίσκονταν στη δουλειά.

Όπως είχε αναφέρει στους New York Times, ο Dean περνούσε καθημερινά από το σπίτι εκείνη την πρώτη εβδομάδα και οι δυο τους περνούσαν χρόνο μαζί στη βεράντα. «Δεν τον έβαζα καν μέσα στο σπίτι», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, ο Dean βρήκε την ευκαιρία να την πάρει μαζί του, σε μια ημέρα που εκείνη δεν χρειαζόταν να προσέχει το παιδί. Η πρώτη τους έξοδος, όμως, είχε έναν ιδιαίτερο προορισμό, καθώς την οδήγησε στο σπίτι των γονιών του, προκειμένου να τη γνωρίσει στη μητέρα και τον πατέρα του.

Η Parton είχε εξηγήσει πως ο Dean της είχε πει ότι από την πρώτη στιγμή που την αντίκρισε ήταν βέβαιος πως εκείνη ήταν η γυναίκα με την οποία ήθελε να είναι.

Ο θάνατος του Dean

Ο Dean πέθανε τον Μάρτιο του 2025, ύστερα από σχεδόν 60 χρόνια κοινής πορείας με την Dolly Parton.

Στις 3 Μαρτίου 2025, η Dolly Parton ανακοίνωσε μέσα από το Instagram την απώλεια του συζύγου της, Carl Dean. Ο Dean έφυγε από τη ζωή στο Nashville του Tennessee, σε ηλικία 82 ετών.

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια ανέφερε πως η κηδεία του θα πραγματοποιούνταν σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο των πιο κοντινών συγγενών του. Ο Carl Dean άφησε πίσω του τα αδέλφια του, Sandra και Donnie.

Η απώλειά του αποτέλεσε ένα βαθύ πλήγμα για την τραγουδίστρια, η οποία είχε μιλήσει για το πόσο δύσκολο ήταν να προσαρμοστεί στη ζωή χωρίς τον άνθρωπο που είχε σταθεί δίπλα της για δεκαετίες.

View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο αργότερα, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά κατά πολύ τις μουσικές της επιτυχίες.

Η πορεία της αποτελεί την ιστορία μιας γυναίκας που ξεκίνησε με ελάχιστα μέσα, παρέμεινε πιστή στον εαυτό της και κατάφερε να μετατρέψει τα στοιχεία που κάποτε αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής σε σύμβολα της προσωπικότητας και της δύναμής της.

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Πηγή: people.com