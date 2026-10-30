Ο Λευκός Οίκος γέμισε με κολοκύθες, στολές και παιδικά χαμόγελα, καθώς ο Donald Trump και η Melania Trump υποδέχτηκαν περίπου 6.000 επισκέπτες στον Νότιο Κήπο, στο πλαίσιο της καθιερωμένης γιορτής για το Halloween.

Το προεδρικό ζευγάρι μοίρασε σοκολάτες στα παιδιά που συμμετείχαν στο παραδοσιακό «trick or treat», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φωτογραφήθηκε με οικογένειες και υπέγραψε αναμνηστικά.

Στη γιορτή έδωσαν το «παρών» οικογένειες κυβερνητικών υπαλλήλων, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι.

Το εντυπωσιακό Halloween σκηνικό στον Λευκό Οίκο

Ο Νότιος Κήπος είχε διακοσμηθεί με κολοκύθες, νυχτερίδες και ένα μεγάλο φωτεινό φεγγάρι, ενώ τη μουσική ανέλαβε στρατιωτική μπάντα.

Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν το Air Force One πέρασε χαμηλά πάνω από τον Λευκό Οίκο, τραβώντας την προσοχή των μικρών επισκεπτών.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η συνάντηση του Donald Trump με ένα αγόρι ντυμένο ως ιδρυτή των ΗΠΑ, αλλά και ο χορός του προέδρου στους ρυθμούς του τραγουδιού από την ταινία «Ghostbusters».

Εκτός από γλυκά και σοκολάτες, τα παιδιά έλαβαν βιβλία ζωγραφικής και επιστημονικά κιτ, σε μια γιορτή που συνδύασε τη διασκέδαση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

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Πηγή: nytimes.com

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