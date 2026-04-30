Donald Trump Jr.: Γιατί αναβάλλεται ο γάμος του με την Bettina Anderson

Η αναστολή του γάμου του Donald Trump Jr. και της Bettina Anderson είναι μια είδηση που έσκασε σαν «βόμβα», και κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα στα δημοσιογραφικά site, τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας. Το ζευγάρι, που ανυπομονούσε να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας, άλλαξε τα πλάνα του την τελευταία στιγμή.

Όπως βλέπουμε μέσα από τις αναρτήσεις της αρραβωνιαστικιάς του γιου του Donald Trump, πριν από λίγο καιρό είχε πραγματοποιηθεί το προγαμιαίο πάρτι, με φίλους, συγγενείς και τους κοντινούς ανθρώπους του ζευγαριού να δίνουν το «παρών». Η εντυπωσιακή δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές θέρετρο του πατέρα του Donald Trump, το Mar-a-Lago, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δυο τους θέλουν ο γάμος τους να γίνει στο Λευκό Οίκο.

Το προγαμιαίο πάρτι είχε περίπου 85 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Ivanka Trump, η Lara Trump, η Tiffany Trump και η Marla Maples, ενώ παρούσα ήταν και η Kai Trump, κόρη του Donald Trump Jr.

Σύμφωνα με το PageSix, ο λόγος που ο γάμος της Bettina Anderson και του Donald Trump Jr. προς το παρόν αναστέλλεται, είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος φαίνεται να διαρκεί περισσότερο ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι αποκαλύπτει: «Γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένας λαμπερός γάμος στον Λευκό Οίκο, την ώρα που άνθρωποι πεθαίνουν, δεν θα αντιμετωπιζόταν θετικά», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους. «Ειδικά μετά το επίσημο δείπνο για τον βασιλιά Κάρολο – θα ήταν υπερβολή όλη αυτή η επισημότητα και η χλιδή. Θέλουν, να βεβαιωθούν ότι η χρονική στιγμή είναι πολιτικά κατάλληλη πριν ορίσουν ημερομηνία».

Το ζευγάρι είναι μαζί για περίπου ένα χρόνο, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή μετά το χωρισμό του Donald Trump Jr. από την επί χρόνια σύντροφό του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Bettina Anderson είναι μια δραστήρια socialite του Palm Beach και διατηρεί ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, όπως στο Instagram με χιλιάδες followers.

