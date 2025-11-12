Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, Δευτέρα (10.11) υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα και τους Υπουργούς του.

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α δεν παρέλειψε να αρωματίσει τον Πρόεδρο της Συρίας και το βίντεο με την παράξενη αυτή εικόνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν τη λήξη της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει στον Αλ Σάρα ένα ιδιαίτερο δώρο, το άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο φέρει την υπογραφή του. Ο ίδιος λάνσαρε το άρωμα τον περασμένο Ιούλιο προς τιμήν των δύο θητειών του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Στο βίντεο φαίνεται να αρωματίζεται ο ίδιος ο πλανητάρχης πρώτος και αμέσως μετά να αρωματίζει και τον πρόεδρο της Συρίας όπως επίσης και τους υπουργούς του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

WATCH: Scenes from Trump’s meeting with Ahmed al-Sharaa at the White House. Trump gifts a perfume to al-Sharaa. pic.twitter.com/PXOmqyntMG — Clash Report (@clashreport) November 12, 2025

Ακόμα, ο κ. Τραμπ θέλοντας να δείξει την γενναιοδωρία του πρόσφερε στον Αλ Σάρα και ένα ακόμα άρωμα ενημερώνοντάς τον πώς πρόκειται για την γυναικεία έκδοση, το οποίο ξεκάθαρα προορίζεται για την γυναίκα του.