Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, βρέθηκε η Δώρα Χρυσικού και μίλησε με ειλικρίνεια για την τραυματική εμπειρία που είχε με γιατρό του δημόσιου νοσοκομείου.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρότι είναι εδώ και τέσσερα χρόνια υγιής, η συνάντηση με τον συγκεκριμένο γιατρό της προκάλεσε βαθύ ψυχολογικό τραύμα. «Είμαι καλά και κάνω τακτικά εξετάσεις. Όμως η επαφή μου με τον γιατρό ήταν κάτι που με στιγμάτισε. Η ανακοίνωση της διάγνωσης έγινε με έναν παράδοξο και σκληρό τρόπο. Ήταν μια εμπειρία που μου άφησε μετατραυματικό στρες», είπε συγκινημένη.

Η ίδια πρόσθεσε: «Αντιμετώπισα έναν άνθρωπο με πολύ σκληρή συμπεριφορά. Δεν τον έχω κατονομάσει ποτέ, γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα και δεν θέλω να μπλέξω με νέες μηνύσεις — ήδη έχω αρκετές. Πρόκειται για γιατρό του δημόσιου συστήματος, πολύ ικανό επιστημονικά, αλλά η στάση του απέναντί μου ήταν εξαιρετικά δύσκολη».

Η Δώρα Χρυσικού αποκάλυψε επίσης πως, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, πολλές γυναίκες την προσέγγισαν, αναγνωρίζοντας για ποιον γιατρό μιλούσε.

«Μου έγραφαν γυναίκες και με ρώτησαν “μιλάτε για τον τάδε;” Αυτό δείχνει ότι δεν ήμουν η μόνη που αντιμετώπισε τέτοια συμπεριφορά», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, εξομολογήθηκε: «Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, ένιωθα τόσο τρομαγμένη που είπα πως δεν θα πάω να κάνω την επέμβαση, αλλά τη διαθήκη μου. Δεν έδωσα ποτέ στον εαυτό μου το περιθώριο να πενθήσω — ήταν άμυνα. Δεν πένθησα για το σώμα μου και τη ζωή που άλλαξε, και αυτό ήταν λάθος».