Η Δώρα Παντέλη κατάφερε να τραβήξει την προσοχή πέρα από τα ελληνικά σύνορα, καθώς η πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram έγινε θέμα στην αμερικανική έκδοση της The Sun.

Η Ελληνίδα αθλητικογράφος εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο τηλεοπτικό στούντιο, συγκεντρώνοντας παράλληλα πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση που συγκέντρωσε τα βλέμματα

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την επαγγελματική της καθημερινότητα, με τις φωτογραφίες να προκαλούν έντονη ανταπόκριση.

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς θαυμαστές της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους μέσα από τα σχόλια.

Από τα γήπεδα του μπάσκετ στην αθλητική δημοσιογραφία

Πριν ασχοληθεί με την τηλεόραση, η Δώρα Παντέλη είχε διαγράψει πορεία ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, αγωνιζόμενη σε ελληνικές ομάδες και κατακτώντας τίτλους. Το 2017 αποχώρησε από την ενεργό δράση και στράφηκε στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Σήμερα, μέσα από τις τηλεοπτικές της παρουσίες και τη δραστηριότητά της στα social media, εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο άθλημα που αγαπά, έχοντας διαμορφώσει τη δική της ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των αθλητικών media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

Το δημοσίευμα της The Sun

Η The Sun αναφέρεται στην επαγγελματική διαδρομή της Δώρας Παντέλη, η οποία ασχολήθηκε αρχικά με το μπάσκετ ως αθλήτρια, προτού περάσει στον χώρο της τηλεοπτικής ανάλυσης και της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η Δώρα Παντέλη μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους της στιγμές από την επαγγελματική της καθημερινότητα, δίνοντας μια εικόνα από τα παρασκήνια των τηλεοπτικών παραγωγών.

«Αυτή την εβδομάδα τούς εντυπωσίασε με μια ακόμη σειρά από εκθαμβωτικές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται η ίδια κατά την προετοιμασία της σε τηλεοπτικό στούντιο. Η εντυπωσιακή μελαχρινή έχει έκτοτε αποκτήσει τεράστιο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», γράφει το δημοσίευμα.

Πηγή: the-sun.com

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