Η Δώρα Παντέλη βρέθηκε στη δεύτερη πρόβα του νυφικού της, με την κάμερα της εκπομπής Happy Day να καταγράφει τις μοναδικές στιγμές της προετοιμασίας.

Η γνωστή αθλητική δημοσιογράφος μίλησε για τον επερχόμενο γάμο της και τον γιο της, αποκαλύπτοντας προσωπικές λεπτομέρειες γεμάτες συγκίνηση και χαμόγελα.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως δεν πίστευε ότι θα γίνει μητέρα, καθώς είχε φτάσει τα 37 της χρόνια. Ο γιος της γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και φέρει το όνομα Peter, ενώ η μητέρα της προτιμά να τον αποκαλεί Παναγιώτη.

Μαζί με τον σύντροφό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, ετοιμάζονται για τον γάμο τους σε λίγους μήνες.

Αποκάλυψε ότι το νυφικό θα είναι λίγο πιο επίσημο, ενώ για τη δεξίωση θα προτιμήσει κάτι πιο άνετο για να χορέψει. Παρανυφάκια θα είναι ο γιος τους και δύο κοριτσάκια, ενώ τη γαμήλια τελετή θα τελέσει ένας καλός φίλος του Τζον μαζί με τη σύζυγό του.

