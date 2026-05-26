Η Δώρα Παντέλη μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της μητρότητας και αποκάλυψε τον σοβαρό λόγο για τον οποίο οδηγήθηκε τελικά σε καισαρική τομή κατά τη γέννηση του γιου της.

Η δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και εξήγησε πως ο γιατρός της είχε εκφράσει από την αρχή τις επιφυλάξεις του για έναν φυσιολογικό τοκετό, καθώς το μωρό ήταν μεγάλο και δεν είχε πάρει τη σωστή θέση.

Όπως ανέφερε, υπήρξε σκέψη να επιχειρήσει φυσιολογικό τοκετό, ωστόσο οι γιατροί δεν ήθελαν να πάρουν το ρίσκο.

Μάλιστα, μετά την καισαρική ενημερώθηκε πως αν είχε επιμείνει σε φυσιολογική γέννα, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ πιο δύσκολα.

«Μου είπαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω φυσιολογικά, θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού, θα έχανα πολύ αίμα και πιθανότατα θα κατέληγαν πάλι σε καισαρική», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Η Δώρα Παντέλη εξομολογήθηκε ακόμη, πως οι γιατροί τής ανέφεραν ότι υπήρχε κίνδυνος ακόμη και να χάσει τη μήτρα της, αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιζόταν έγκαιρα χειρουργικά.

Παρά τις επιπλοκές που αντιμετώπισε και στην καισαρική, σήμερα απολαμβάνει τη ζωή με τον δέκα μηνών γιο της, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο παιδί».

