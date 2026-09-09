Βίντεο με τις ασκήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα γυμναστικής της μοιράστηκε στο Instagram την Τετάρτη η Δώρα Παντέλη, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες και τις μητέρες να βάλουν την άθληση στη ζωή τους.

Στη συνοδευτική λεζάντα, η αθλητικογράφος υπενθυμίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως «πλησιάζει τα 40», υπογραμμίζοντας όμως ότι το κίνητρό της ξεπερνά την προσωπική της εικόνα: «Δεν το κάνω μόνο για μένα, αλλά και για τον γιο μου. Θέλω να μεγαλώνει με μια μαμά υγιή, δυνατή και γεμάτη ενέργεια».

«Η πειθαρχία που χτίζεις στο γυμναστήριο δεν μένει στο γυμναστήριο. Σε ακολουθεί παντού. Η δική μου επαγγελματική πορεία είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού. Η ίδια πειθαρχία που με διαμόρφωσε ως αθλήτρια είναι εκείνη που με βοήθησε να προχωρήσω και ως επαγγελματίας. Η συνέπεια είναι αυτή που αλλάζει τα πάντα, τόσο μέσα στο γυμναστήριο όσο και έξω από αυτό. Μπορείς να τα καταφέρεις» καταλήγει στο μήνυμα της η Δώρα Παντέλη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

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