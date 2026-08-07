Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Δώρα Παντέλη ανέβασε στο Instagram ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από τις διακοπές της στη Μύκονο, μετά το γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη.
Αν και στην προηγούμενη συλλογή καρέ από το νησί των ανέμων η αθλητικογράφος και πρώην μπασκετμπολίστρια ήταν επικεντρωμένη στην οικογένειά της γράφοντας «η Μύκονος δείχνει λίγο διαφορετική αυτές τις μέρες», στις φωτογραφίες της Πέμπτης 7/8 πρωταγωνιστεί η ίδια.
Επιλέγοντας ένα μπικίνι χρώματος βεραμάν, η Δώρα Παντέλη ποζάρει μπροστά στο φωτογραφικό φακό με τα σχόλια να είναι άκρως επαινετικά για τη σιλουέτα της. Μάλιστα, κάποιος σχολίασε «όπως έλεγε και ο αείμνηστος Βέγγος “μαρμαροκολόνα μου, κουρκουμπίνια έφτιαχνε ο πατέρας σου;”».
«Καρτ ποστάλ από τη Μύκονο» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η Δώρα Παντέλη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Δώρα Παντέλη – Τζον Μεραμβελιωτάκης: Νέες φωτογραφίες από το γάμο τους στη Βουλιαγμένη και το λαμπερό πάρτι