Η Δώρα Παντέλη ανέβασε στο Instagram ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από τις διακοπές της στη Μύκονο, μετά το γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη.

Αν και στην προηγούμενη συλλογή καρέ από το νησί των ανέμων η αθλητικογράφος και πρώην μπασκετμπολίστρια ήταν επικεντρωμένη στην οικογένειά της γράφοντας «η Μύκονος δείχνει λίγο διαφορετική αυτές τις μέρες», στις φωτογραφίες της Πέμπτης 7/8 πρωταγωνιστεί η ίδια.