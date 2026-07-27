Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, σε μια παραμυθένια τελετή στη Βουλιαγμένη.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το νιοπαντρεμένο ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξιδεύοντας τους ακολούθους τους στο κλίμα της μοναδικής αυτής ημέρας. Μέσα από μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, τα λαμπερά χαμόγελα και η συγκίνηση των νεόνυμφων αποτύπωσαν με τον πιο όμορφο τρόπο την ευτυχία της νέας τους αρχής.

Ο θρησκευτικός γάμος πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού. Ο γιος τους, ηλικίας ενός έτους, βρέθηκε στο πλευρό τους και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Να θυμίσουμε πως η Δώρα Παντέλη έχει αποκαλύψει ότι με τον 40χρονο επιχειρηματία, ο οποίος έχει μία κόρη 7 ετών από προηγούμενη σχέση του, γνωρίζονταν ήδη δέκα χρόνια πριν αποφασίσουν να ενώσουν τις ζωές τους. Ωστόσο, το 2024 μια τυχαία συνάντηση που είχαν στάθηκε καθοριστική και έτσι η σχέση τους από φιλική εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, που πλέον έγινε οικογένεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

govastiletto.gr – Δώρα Παντέλη – Τζον Μεραμβελιωτάκης: Ο ρομαντικός, πρώτος χορός στη δεξίωση του γάμου τους