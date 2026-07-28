Δώρα Παντέλη – Τζον Μεραμβελιωτάκης: Νέες φωτογραφίες από το γάμο τους στη Βουλιαγμένη και το λαμπερό πάρτι

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση σε παραθαλάσσιο χώρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπου οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους γιόρτασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και συγκίνηση.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 28 Ιουλίου, η Δώρα Παντέλη ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media μια σειρά από αδημοσίευτα στιγμιότυπα τόσο από το μυστήριο, όσο και από το γαμήλιο πάρτι.

«Το για πάντα ξεκινάει από εδώ. 25.07.2026», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

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