Η αθλητικογράφος και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Ιουλίου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Η Δώρα Παντέλη έφτασε στην εκκλησία με ένα λευκό στράπλες φόρεμα και μακρύ πέπλο. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό μετά την τέλεση του μυστηρίου, ενώ σε μερικές εικόνες εμφανίστηκε αγκαλιά με τον ενός έτους γιου του.

Στη συνέχεια, ακολούθησε δεξίωση, με την αθλητικογράφο και τον σύζυγό της να χορεύουν αρχικά το «Can’t help falling in love» του Elvis Presley. Έπειτα, η Δώρα Παντέλη άλλαξε ρούχο, χορεύοντας μεταξύ άλλων, τσιφτετέλι με ένα μίνι φόρεμα με κρόσσια, που είχε όλη την πλάτη έξω.

Δείτε φωτογραφίες:

Στις 22 Ιουλίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε πάρτι στην Κινέτα πριν από το γάμο του. Η αθλητικογράφος γιόρτασε παρουσία φίλων και αγαπημένων της προσώπων, χορεύοντας μεταξύ άλλων ζεϊμπέκικο με τη «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπάνου.

govastiletto.gr – Παντρεύτηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης στη Βουλιαγμένη!