Η Δώρα Παντέλη ετοιμάζεται να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, τον Ιούλιο, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες λεπτομέρειες.

Σε νέο Q&A που πραγματοποίησε στο Instagram, ένας ακόλουθος τη ρώτησε πότε θα φορέσει το νυφικό της.

Η Δώρα αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσει να βλέπει φορέματα στο τέλος αυτού του μήνα και ότι οι προετοιμασίες για τον γάμο της έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως παραδέχτηκε, η διαδικασία ήταν πιο απαιτητική από ό,τι φανταζόταν.

«Νυφικό θα δω τέλος του μήνα – άργησαν γιατί ήθελα να έχει επανέλθει το σώμα μου μετά την εγκυμοσύνη, ώστε να μη χρειαστεί να αυξομειώσω. Ευχηθείτε μου καλή τύχη και ό,τι συμβουλή έχετε καλοδεχούμενη», έγραψε η Δώρα.

Παράλληλα, η αθλητικογράφος τόνισε με χιούμορ ότι αναλαμβάνει και τον ρόλο της wedding planner: «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο – αλλά επειδή είμαι πεισματάρα και τελειομανής, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω».

Οι φίλοι και θαυμαστές της Δώρας έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν ευχές και tips, ενώ όλοι περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο φωτογραφικό sneak peek από το νυφικό της

