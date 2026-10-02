Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του Απόστολου Λύτρα και της Δώρας Παπαδοπούλου, μόλις 15 μήνες μετά την τελετή. Μετά την είδηση του χωρισμού, η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» εντόπισε τη Δώρα Παπαδοπούλου στη Βάρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη, η πρωτοβουλία για το διαζύγιο ανήκε στην ίδια, ενώ το ζευγάρι φαίνεται πως αντιμετώπιζε κρίση στη σχέση του για αρκετό καιρό, παρά τη διαφορετική εικόνα που διοχέτευαν προς τα έξω μέχρι πρότινος.

«Περνούσε κρίση το ζευγάρι. Ήταν δική της απόφαση. Μπορεί να τους βλέπαμε να κάνουν διακοπές, αλλά το ζευγάρι περνούσε κρίση. Έχουν ξενοικιάσει το σπίτι στη Βάρη και η Δώρα Παπαδοπούλου έχει μετακομίσει σε σπίτι στα νότια προάστια», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Η κρίση πίσω από τις κοινές διακοπές

Η πληροφορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις στα τέλη Αυγούστου ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου είχαν πραγματοποιήσει κοινή εμφάνιση στη Μύκονο. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν μαζί στα Ματογιάννια και τίποτα προς τα έξω δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε μερικές εβδομάδες αργότερα.

Σύμφωνα, όμως, με όσα ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη, η σχέση τους ήδη περνούσε κρίση, παρά τις κοινές διακοπές.

Οι πρώτες πληροφορίες για τον χωρισμό έγιναν γνωστές στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολούθησαν αναφορές για αλλαγές και στα social media του ζευγαριού, με κοινές φωτογραφίες να μην εμφανίζονται πλέον στα προφίλ τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Papadopoulou (@dora._papadopoulou)

Το love story

Ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου γνωρίζονταν και διατηρούσαν φιλική σχέση για χρόνια, πριν τελικά έρθουν πιο κοντά. Η προσωπική τους σχέση έγινε γνωστή το φθινόπωρο του 2024, ενώ η Δώρα Παπαδοπούλου, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του real estate, είχε βρεθεί στο πλευρό του ποινικολόγου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα. Οι δυο τους άρχισαν να συγκατοικούν και τον Απρίλιο του 2025 ο Απόστολος Λύτρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Ο γάμος στη Βάρη τον Ιούλιο του 2025

Στις 4 Ιουλίου 2025, Απόστολος Λύτρας και Δώρα Παπαδοπούλου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο θρησκευτικός γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στη Βάρη, σε κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με δύο στενούς φίλους του ζευγαριού να αναλαμβάνουν τον ρόλο των κουμπάρων. Τον ποινικολόγο είχαν συνοδεύσει δύο από τις κόρες του, ενώ η Δώρα Παπαδοπούλου είχε επιλέξει νυφικό σε στενή γραμμή και μακρύ πέπλο.

Τότε, ο Απόστολος Λύτρας έκανε λόγο για μια νέα αρχή στη ζωή του, εκφράζοντας την ευτυχία του για τον γάμο. Έναν χρόνο μετά, οι συχνές κοινές τους έξοδοι και τα ταξίδια που πραγματοποιούσαν δεν προμήνυαν καμία αναταραχή, καθιστώντας την είδηση της κρίσης και του οριστικού χωρισμού πλήρη έκπληξη.

govastiletto.gr -Χώρισαν ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους!