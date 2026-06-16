Δώρα Πατσιώτη: Ξανά ερωτευμένη δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της με τον Κώστα Φραγκολιά!

Μια αποκάλυψη έγινε γνωστή σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, που αφορά την προσωπική ζωή της πρώην συντρόφου του Κώστα Φραγκολιά, Δώρα Πατσιώτη, 2 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους.

Την πληροφορία μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο παρουσιαστής, η ξανθιά καλλονή έχει προχωρήσει τη ζωή της και βρίσκεται σε μια πολύ σοβαρή σχέση.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προβολής των δηλώσεων του Κώστα Φραγκολιά, όπου ο δημοσιογράφος και ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν έχει κάποια γυναίκα στη ζωή του αυτή την περίοδο, αναφέρθηκε η σοβαρή σχέση που είχε με την Δώρα Πατσιώτη, η οποία διήρκησε για 5 χρόνια.

Τότε, ο παρουσιαστής είπε: «Η Δώρα έχει προχωρήσει, σε μια πολύ σοβαρή σχέση».

Ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική σόουμπιζ, αφού αποτελούσαν ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο ζευγάρι, παρόλο που οι ίδιοι δεν επιθυμούσαν να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή στα ΜΜΕ.

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