Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δώρα Τσαμπάζη έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Buongiorno».

Η σύζυγος του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαΐδη μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε μετά το θάνατό του.

Αρχικά, η Δώρα Τσαμπάζη είπε: «Αισθάνομαι ότι τα τρία χρόνια έχουν περάσει ανέλπιστα γρήγορα γιατί θεωρούσα ότι ο χρόνος, και η εξέλιξή μας μέσα στο χρόνο και ως οικογένεια, θα είναι βασανιστικός, γιατί εμείς ζούμε στιγμές, μεγαλώνουμε, αλλά εκεί ο χρόνος έχει σταματήσει».

Η ίδια πρόσθεσε: «Την πρώτη χρονιά ήμουν ένα φύλλο στον άνεμο, ένα κλαράκι που απλώς προσπαθούσε να σταθεί. Έχω δημιουργήσει σε όλους γύρω μου την εικόνα ότι το ‘χω, αλλά είναι μια παγίδα στην οποία πέφτω και εγώ η ίδια. Πλέον δεν προσποιούμαι, τώρα τη δύναμη την έχω κάνει κτήμα μου με πάρα πολλή δουλειά».

Η Δώρα Τσαμπάζη κατέληξε ολοκληρώνοντας: «Είναι τόσο βαθιά συγκλονιστικό αυτό που σου συμβαίνει, ειδικά όταν υπάρχει μια χρόνια νόσος, βλέπεις τον άνθρωπό σου σταδιακά να αργοσβήνει κι εμένα “έφυγε” και στην αγκαλιά μου. Εμένα αυτό με τάραξε συθέμελα. Τον πρώτο καιρό τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη, εφιάλτης! Είναι έξι μήνες τώρα που τον βλέπω καλά και χαμογελαστό».

Δείτε το βίντεο:

