Δωροθέα Μερκούρη: Η γνωριμία και ο έρωτας με τον πρώην σύζυγό της, Ward Stegerhoek

Η Δωροθέα Μερκούρη ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show», και μίλησε για την προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός – μοντέλο υπήρξε παντρεμένη με τον Ολλανδό κομμωτή, Ward Stegerhoek με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες: την Ηλέκτρα (γενν. 15 Φεβρουαρίου 2000) και την Gaia (γενν. 11 Μαρτίου 2004).

Αρχικά, η Δωροθέα Μερκούρη ανέφερε: «Δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ το χιούμορ ό,τι κι αν μας συμβαίνει στη ζωή. Εγώ είμαι πολύ μες στα πράγματα και πονάω με όσα ακούω να συμβαίνουν γύρω μου. Όταν όμως βλέπω τα παιδιά μου, νιώθω ότι παίρνω δύναμη. Η κόρη μου η Γκάια είναι YouTuber, έχει κάνει και μια ταινία που θα βγει σε λίγο καιρό. Η Ηλέκτρα είναι στο Άμστερνταμ, σπουδάζει ακόμα. Μαθαίνω πολλά πράγματα από τα νέα παιδιά, ξέρουν πιο πολλά από μένα. Δεν θέλω να έχω πάντα δίκιο, ειδικά με τα παιδιά. Υπάρχει ένας καινούριος, δύσκολος κόσμος και τα λυπάμαι τα παιδιά που ζουν σε αυτόν».

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, παραδέχτηκε: «Τον έρωτα τον ορίζει η ζωή αλλά και εμείς, όταν το θέλουμε. Ο έρωτας με έχει πονέσει, αν και μου έχει δώσει δύο παιδιά. Δεν ήταν business plan, γεννήθηκαν από έρωτα. Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, θέλω να γυρνάω αργά στο σπίτι και να μην με ρωτάει κανένας πού ήμουν. Όταν μου αρέσει ένας άντρας, εξαφανίζομαι. Πρέπει κανείς να κάνει άλματα για να με κερδίσει, για να φάει ζεστό φαΐ από μένα. Αν δεν αρέσει σε έναν άντρα το σπαγγέτι, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν την περίοδο που εκείνη ζούσε και εργαζόταν στη Νέα Υόρκη, διανύοντας την πιο δημιουργική της φάση στο χώρο του μόντελινγκ. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και σύντομα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ δημιούργησαν και μια πολύ όμορφη οικογένεια.

Η Δωροθέα Μερκούρη έχει εξομολογηθεί για τον πρώην σύζυγό της: «Περνάγαμε πολύ ωραία μαζί. Είναι Ολλανδός, δεν ήθελε τη γυναίκα στο σπίτι. Όταν όμως έκανα την Ηλέκτρα, αισθάνθηκε και λίγο παραμελημένος. Φύγαμε αρκετά χρόνια μετά από τη Νέα Υόρκη. Ήρθε και ο σύζυγός μου εδώ, το προσπαθήσαμε. Εγώ όμως δεν μπορούσα άλλο να μένω στην Αμερική, ήθελα να μείνω στην Ευρώπη. Ο πρώην σύζυγός μου είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, έχει μεγάλη καριέρα στην Αμερική, δεν θα άφηνε τη δουλειά του για να πάει σε μια άλλη χώρα».

