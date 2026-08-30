Δωροθέα Μερκούρη: Η σπάνια φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια με κοντά καστανά μαλλιά

Στο στιγμιότυπο, η γνωστή ηθοποιός ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με κοντά καστανά μαλλιά και ελάχιστο μακιγιάζ και εντυπωσιάζει με τη φυσική ομορφιά και το έντονο βλέμμα της.

Η Δωροθέα Μερκούρη συνόδευσε τη φωτογραφία με το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville και ένα σύντομο μήνυμα για την αθωότητα που παραμένει αναλλοίωτη μέσα στα χρόνια.

«Μια μικρή ματιά σε εκείνη την αθωότητα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story της.

Η ίδια συνηθίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και παλαιότερες φωτογραφίες από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Η Δωροθέα Μερκούρη ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο σε ηλικία 17 ετών και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την υποκριτική, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές.

govastiletto.gr – Η Δωροθέα Μερκούρη ποζάρει με μπικίνι στα 52 της και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της!