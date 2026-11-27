Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τις δύσκολες σχέσεις που έχει βιώσει προχώρησε η Δωροθέα Μερκούρη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η ηθοποιός και μοντέλο μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τις εμπειρίες της, αλλά και για τη σημασία που είχε η οικονομική ανεξαρτησία στη ζωή της.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι εργαζόταν από μικρή ηλικία και είχε τη δική της επαγγελματική πορεία τη βοήθησε να απομακρυνθεί από σχέσεις που την περιόριζαν.

Η εξομολόγηση για τις κακοποιητικές σχέσεις

Η Δωροθέα Μερκούρη αποκάλυψε ότι έχει βιώσει κακοποιητικές σχέσεις, τονίζοντας πως έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στην προσωπική της αναζήτηση και στην προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της.

«Η κακοποίηση δυστυχώς 99% την έχει ζήσει όλος ο γυναικείος πληθυσμός. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό μου, άπειρη και δεν έχω τελειώσει. Και το να καταλάβω γιατί έχω αυτή τη συμπεριφορά, γιατί είμαι μόνη μου, γιατί προτιμώ να είμαι μόνη μου. Ευτυχώς έχω φύγει από κακοποιητικές σχέσεις και ήμουν πάρα πολύ καλή στο να μην το επιτρέψω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην επαγγελματική της ανεξαρτησία, εξηγώντας ότι η δυνατότητα να στηρίζεται οικονομικά στον εαυτό της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της.

«Ευτυχώς εγώ ήμουν ανεξάρτητη από πάρα πολύ μικρή γιατί δούλευα, οπότε είχα πάντα τις πλάτες μου καλυμμένες από την άποψη ότι είχα την καριέρα μου, οπότε νομίζω αυτό με βοήθησε και γι’ αυτό λέω πάντα να έχετε τη δικιά σας δουλειά και πάντα να μην αφήνετε τις δουλειές σας. Οι γυναίκες δεν μπορούμε να στηριζόμαστε οικονομικά στους άντρες», είπε χαρακτηριστικά.

Οι σύντροφοι που δεν στήριζαν την καριέρα της

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με άνδρες που, όπως περιέγραψε, αντιμετώπιζαν ανταγωνιστικά την επαγγελματική της πορεία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να προχωρήσει στα επαγγελματικά της σχέδια.

«Υπήρχαν άντρες που ζήλευαν την καριέρα μου και γι’ αυτό έφυγαν από τη ζωή μου. Υπήρχε βέβαια αυτό το να μη θέλουν να κάνω τα βήματα που έκανα και πολλές φορές προσπάθησαν να με σταματήσουν και με σταματήσανε κάποιες φορές, αλλά εγώ μετά σιγά σιγά ξαναβρήκα το δρόμο μου», εξομολογήθηκε.

govastiletto.gr – Δωροθέα Μερκούρη: Η σπάνια φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια με κοντά καστανά μαλλιά