Η Δωροθέα Μερκούρη βρέθηκε στα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης όπου θα στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο της που αφορά τις αδέσποτες γάτες.

Στην Andie Art Gallery πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ομαδικής εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Αθηνόγατες», η οποία έχει ως σκοπό να στηρίξει και να ενισχύσει το έργο του «Dorothea’s Cats Rescue», μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας που δημιούργησε η Δωροθέα Μερκούρη και ασχολείται με τη διάσωση, τη φροντίδα, τις στειρώσεις και την υιοθεσία αδέσποτων γατών.

