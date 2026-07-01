Με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δούκισσα Νομικού απάντησε σε διάφορους ισχυρισμούς που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για την ίδια, ξεκαθαρίζοντας τι είναι αλήθεια και τι μύθος.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, η παρουσιάστρια κλήθηκε να απαντήσει και στις φήμες που τη θέλουν να είχε κόντρα με τη Ζέτα Μακρυπούλια την περίοδο που παρουσίαζε το Dancing With The Stars.

Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα, τονίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Μύθος και αυτό. Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Πάντα τη συμπαθούσα πάρα πολύ. Τη θαυμάζω πάρα πολύ, έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Δεν ίσχυαν ποτέ όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο βίντεο, η Δούκισσα Νομικού μίλησε και για τη συνέντευξη που είχε πάρει από την Kendall Jenner, διαψεύδοντας ότι το διάσημο μοντέλο ήταν απόμακρο.

«Ήταν πάρα πολύ γλυκιά, πολύ προσγειωμένη και ακομπλεξάριστη. Μετά τη συνέντευξη τη συμπάθησα ακόμα περισσότερο», είπε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε μια ιστορία από την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι είχε συναντήσει τρεις φορές τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, πριν γνωριστούν επίσημα.

«Είχαμε συναντηθεί δύο φορές στο αεροδρόμιο, αλλά δεν μας είχε συστήσει κανείς. Την τρίτη φορά που γνωριστήκαμε, μάντεψε πού ήμασταν… Στο αεροδρόμιο», ανέφερε με χιούμορ.

View this post on Instagram A post shared by Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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