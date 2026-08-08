Η Δούκισσα Νομικού συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της μακριά από την Ελλάδα, και σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από carte postale.

Μετά τις ημέρες ξεκούρασης στη Μύκονο, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ταξίδεψε με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία, σε νησί της Πολυνησίας.

Η Δούκισσα Νομικού θέλησε να μοιραστεί τις πρώτες εικόνες από το μακρινό οικογενειακό ταξίδι, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Εξωτικές παραλίες, καταγάλανα νερά και η εντυπωσιακή φύση της Πολυνησίας συνθέτουν το σκηνικό των φετινών διακοπών τους.

Άλλωστε, για την ίδια, το καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικογένειά της. Μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητας, η Δούκισσα Νομικού έχει την ευκαιρία να αφιερώσει τον χρόνο της στον σύζυγο και στα παιδιά τους, δημιουργώντας μαζί τους νέες αναμνήσεις.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, το μοντέλο και επιχειρηματίας, μας δίνει μια μικρή γεύση από το τροπικό τοπίο που αντικρίζουν καθημερινά, με τη θάλασσα και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του προορισμού να πρωταγωνιστούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

govastiletto.gr – Δούκισσα Νομικού – Δημήτρης Θεοδωρίδης: Οι οικογενειακές διακοπές με τα δύο παιδιά τους στη Σχοινούσα