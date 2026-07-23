Η Δούκισσα Νομικού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Σχοινούσα, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της φωτογραφίες γεμάτες οικογενειακές στιγμές και νοσταλγία. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας περνά ξέγνοιαστες ημέρες μαζί με την οικογένειά της, σε ένα τόπο που, όπως εξομολογείται, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Δούκισσα Νομικού εμφανίζεται με λιτές καλοκαιρινές εμφανίσεις, χαλαρή και χαμογελαστή, να ποζάρει στα γραφικά σοκάκια, τις όμορφες παραλίες και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της Σχοινούσας.

Παράλληλα, σε άλλα στιγμιότυπα βλέπουμε την ίδια με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, να απολαμβάνουν τις οικογενειακές διακοπές τους, με το αγαπημένο ζευγάρι να περνά ποιοτικό χρόνο με τα δύο παιδιά του, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Σε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο, ο μικρός της γιος παίζει ανέμελα με την άμμο, με τη μητέρα του να απολαμβάνει μαζί του, ξέγνοιαστες στιγμές.

Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δούκισσα Νομικού εξήγησε γιατί η Σχοινούσα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, μιλώντας για τις ρίζες της οικογένειάς της και τις αναμνήσεις που περνούν από γενιά σε γενιά.

Η ίδια έγραψε: «Η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα νησί στον χάρτη. Είναι η αρχή και η συνέχεια της ζωής μου.

Κάποτε, εδώ περπατούσε ο παππούς μου, ο Νικήτας. Στα ίδια σοκάκια, κάτω από τον ίδιο λαμπερό ήλιο, με τα ίδια βήματα, πριν ακόμα αλλάξουν οι εποχές. Μετά ήρθαμε εμείς. Παιδιά με αλμυρά μαλλιά, γρατζουνισμένα γόνατα, ξυπόλητα όλη μέρα, να ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος.

Και τώρα, κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τα παιδιά μου να τρέχουν στα ίδια μονοπάτια, να παίζουν κρυφτό στα ίδια σημεία, να βουτούν στις ίδιες θάλασσες που κολυμπούσα κάποτε κι εγώ.

Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον κύκλο. Στις ρίζες που βαθαίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στις αναμνήσεις που χτίζονται από γενιά σε γενιά και γίνονται καταφύγιο.

Εδώ ο χρόνος σταματάει. Μένουν μόνο το αεράκι, η αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας, τα γέλια που αντηχούν στα πέτρινα σοκάκια και η ανεμελιά.

Γιατί τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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