Η Δούκισσα Νομικού εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με το ανανεωμένο της look και τη λαμπερή παρουσία της.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ένα κομψό καρέ στα μαλλιά, μια αλλαγή που αναδείκνυε ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της και ταίριαζε απόλυτα με τη glamorous αισθητική της βραδιάς.

Για τη μεγάλη της εμφάνιση επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Schiaparelli, σε σπασμένο λευκό με μαύρες λεπτομέρειες και δραματική ουρά, αποπνέοντας αέρα haute couture.

Το look ολοκληρώθηκε με λαμπερά κοσμήματα του οίκου Chopard, που χάρισαν extra λάμψη στην εμφάνισή της.

Η ίδια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από το backstage της προετοιμασίας της, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη μοναδική εμπειρία που έζησε στις Κάννες.

