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Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δούκισσα Νομικού μαζί με την οικογένειά της, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης.

Το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα με φόντο τη θάλασσα.

Φορώντας μπλε μπικίνι και παρεό στην ίδια απόχρωση, φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα πέτρινο πεζούλι, ενώ στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε στιγμιότυπα και βίντεο από τις βουτιές της στην πισίνα μαζί με τα παιδιά της.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση έγραψε: «Πριν το ηλιοβασίλεμα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

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