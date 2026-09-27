Δούκισσα Νομικού: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 7α γενέθλια της κόρης της, Αναστασίας

Το πρωί του Σαββάτου 26/9, προχώρησε σε μια γεμάτη αγάπη ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανεβάζοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο. Μέσα από αυτό το στιγμιότυπο, αποτύπωσε την ανεκτίμητη σχέση μητέρας και κόρης, ταξιδεύοντας τους ακολούθους της στον δικό της όμορφο κόσμο.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια συγκινητική αφιέρωση:

«Ολόκληρος ο κόσμος μου άλλαξε από τη στιγμή που αυτός ο μικρός άνθρωπος μπήκε στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, Αναστασία μου, αστέρι μου!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

govastiletto.gr – Δούκισσα Νομικού: Η σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό της, Νικήτα Νομικό και τα δίδυμα ανίψια της