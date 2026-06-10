Δούκισσα Νομικού: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη για τα 9 χρόνια γάμου τους

Με μια τρυφερή της ανάρτηση, πόζαρε χαρούμενη με κόκκινα λουλούδια και μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram. Μάλιστα, στη λεζάντα της έγραψε: «10 Ιουνίου 2017».

Στη σημερινή της ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε… Σε λατρεύω»!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)

Οι δυο τους είναι, αναμφισβήτητα, από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια που βλέπουμε στο χώρο της σόουμπιζ, με τον ένα να στηρίζει τον άλλον. Για του λόγου το αληθές, η Δούκισσα Νομικού επισκέφτηκε πριν από λίγες μέρες τη Νέα Υόρκη, μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη. Όπως όλα δείχνουν, το ζευγάρι έχει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2014, ενώ ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, στις 10 Ιουνίου 2017. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Σάββα, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 2018 και την Αναστασία, η οποία γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

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